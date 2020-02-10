2020-02-10T03:27:02+03:00
Общество

Погода в Иркутске 10 февраля: днем будет плюсовая температура

По области – снег, метели
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Погода в Иркутске 10 февраля: днем будет плюсовая температураПогода в Иркутске 10 февраля: днем будет плюсовая температураФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске в понедельник, 10 февраля, ожидается переменная облачность. Синоптики утверждают, что в столице Приангарья день сегодня пройдет без осадков. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха за окном утром -7…-9. Днем столбики уличных термометров покажут +1…+3.

На территории Иркутской области прогноз не такой благоприятный. Потоки воздуха будут дуть в регионе со скоростью до 15-17 м/с. Метеорологи обещают метели, мокрый снег.

- По области - переменная облачность, днём в северо-западных, Тайшетском и в горах Нижнеудинского района небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в северо-восточных районах в течение суток снег, местами сильный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Приангарье юго-восточный, юго-западный с переходом днём в западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. К сильному ветру стоит быть готовыми жителям западных и северных районов области, там скорость воздушных масс 10 числа может достигать 15-17 м/с. Ожидаются метели.

Температура утром -4…-9, при прояснении -14…-19, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +3…-2. Днем потеплеет до +1…+6, при облачной погоде плюсовых показателей ждать не стоит, синоптики прогнозируют -4…-9, местами в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до +12.

В горы Восточного Саяна и южного Прибайкалья сейчас лучше не ходить. Там создались условия для схода снежных лавин.

Читайте также:

Бывшего директора комбината питания из Иркутска подозревают в краже 50 миллионов рублей. Проворачивать преступную схему "на молоке" руководителю помогали жена и знакомый [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Иркутске 10 февраля: днем будет плюсовая температура
Срубил деревья – конфисковали трактор: лесоруба осудили за незаконную рубку в Иркутской области
БК Иркут обыграл Динамо Магнитогорск в дополнительное время
Чемпионами России по хоккею с мячом среди женских команд стали иркутянки из «Рекорда»
С днем рождения, Андрей! Московский «Спартак» подписал контракт с футболистом Ещенко
Овощебаза горит в Иркутске: пожар еще не локализован
Карантин в школах Улан-Удэ: уже завтра, 10 февраля, на учебу идти не нужно
Пилил деревья в нацпарке: полицейские задержали лесоруба в Тункинском районе
Умер Вячеслав Варлашов: Иркутск прощается с актером музтеатра – «графом Резановым»
Тойоту разорвало пополам: в ДТП с грузовиком погибли три человека
Купила диплом в Интернете: поддельный документ у педагога обнаружили во время проверки в Иркутской области
Гороскоп от бурятских лам на 9 февраля: стрижка волос – к удаче
Сергей Сокол наградил победителей и участников «Лыжни России 2020»
Три новые ледовые переправы открыли в Иркутской области
Десять ударов ножом в туалете: старатель из Бурятии зарезал коллегу
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова побежит спринт на этапе Кубка мира в Швеции
«На вас сглаз, давайте деньги»: иркутская пенсионерка отдала лжецелительнице 140 тысяч рублей
Хоккей с мячом: матч «Сибсканы» и «Водника» 1999 года воссоздали в Иркутске
Стало плохо за рулем: водитель легковушки пробил ограждение на улице Баррикад в Иркутске
83-летняя пенсионерка живет в ветхом доме в Чунском районе: следователи начали проверку
Проезд по улице Польских Повстанцев в Иркутске ограничат 10 февраля
Владелец магазина в Иркутске заплатил штраф за нарушение условий хранения мяса
Сибирские журналисты и блогеры заявили более ста работ на конкурс «Ростелекома»
Под суд пойдут трое сельчан за поджог дома директора нацпарка в Бурятии
ТПП Восточной Сибири принимает заявки от предпринимателей на участие в конкурсе «Золотой Меркурий»
Житель Бурятии получил условный срок за избиение женщины-полицейского
Современный спорткомплекс построят в 2020 году в Жигаловском районе
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 18 февраля ищите пакетик с семенами
Восемь жилых домов в Академгородке Иркутска отключили от отопления