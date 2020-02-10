Погода в Иркутске 10 февраля: днем будет плюсовая температура

10 Февр. 2020 2020-02-10T03:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске в понедельник, 10 февраля, ожидается переменная облачность. Синоптики утверждают, что в столице Приангарья день сегодня пройдет без осадков. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха за окном утром -7…-9. Днем столбики уличных термометров покажут +1…+3.

На территории Иркутской области прогноз не такой благоприятный. Потоки воздуха будут дуть в регионе со скоростью до 15-17 м/с. Метеорологи обещают метели, мокрый снег.

- По области - переменная облачность, днём в северо-западных, Тайшетском и в горах Нижнеудинского района небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, в северо-восточных районах в течение суток снег, местами сильный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Приангарье юго-восточный, юго-западный с переходом днём в западных районах на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. К сильному ветру стоит быть готовыми жителям западных и северных районов области, там скорость воздушных масс 10 числа может достигать 15-17 м/с. Ожидаются метели.

Температура утром -4…-9, при прояснении -14…-19, в западных, северо-западных районах при облачной погоде +3…-2. Днем потеплеет до +1…+6, при облачной погоде плюсовых показателей ждать не стоит, синоптики прогнозируют -4…-9, местами в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья до +12.

В горы Восточного Саяна и южного Прибайкалья сейчас лучше не ходить. Там создались условия для схода снежных лавин.

Читайте также:

Бывшего директора комбината питания из Иркутска подозревают в краже 50 миллионов рублей. Проворачивать преступную схему "на молоке" руководителю помогали жена и знакомый [видео]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU