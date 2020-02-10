2020-02-10T04:52:09+03:00
Дом. Семья

Маленькая, но с характером: самка яка появилась в Иркутском зоосаде

Парнокопытному меньше года
Мария КНЯЗЕВА
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Маленькая, но с характером: самка яка появилась в Зоосаде. Фото: Иркутский зоосадМаленькая, но с характером: самка яка появилась в Зоосаде. Фото: Иркутский зоосад
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Маленькая, но с характером. Так можно описать новую постоялицу в Иркутском зоосаде. Девочка – представительница семейства полорогих быков вида як – приехала накануне в Иркутск из «Этнографического музея народов Забайкалья» в Улан-Удэ. Обещали прислать самку, но так ли это на самом деле сейчас сотрудники зоопарка проверить не могут.

- Она только начала привыкать к новому месту, - рассказали «КП» в Иркутском зоосаде. – Посмотреть себя не дает, сразу начинает обороняться, что свойственно всем территориальным животным. Но по повадкам она действительно похожа на девочку.

Яку меньше года, она родилась в мае 2019. Привезли ее, чтобы иркутяне смогли посмотреть, как выглядит это парнокопытное в детстве. Напомним, что в зоосаде уже есть як Антонина или, как ласково зовут ее ветеринары, Тоша. Ей сейчас уже 15 лет (живут эти млекопитающие 20-25 лет-прим.авт). Разница двух представительниц одного вида сейчас конечно разительная. Новенькая мила, как и все детеныши. У нее, кстати, пока нет клички.

- Выберут имя ей, конечно, посетители, - отмечают в Зоосаде. – Но как только точно определим пол, чтобы не было казусов.

Когда это случится, у вольера нового питомца поставят «урну для голосования». Туда иркутяне смогут сбросить свои варианты, а зоологи выберут понравившееся, или необычное, или то, что чаще повторялось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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