2020-02-10T06:23:53+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Иркутской области: бульдозер столкнулся с тягачом

Погибли два человека, один получил травмы
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП в Иркутской области: бульдозер столкнулся с тягачом. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиСмертельное ДТП в Иркутской области: бульдозер столкнулся с тягачом. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Крупное ДТП произошло 9 февраля на трассе в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Около 16.00, в 80 километрах от райцентра, бульдозер, который пытался вытащить застрявший в снегу бензовоз, столкнулся с тягачом. Не обошлось без жертв.

- От удара 35-летний рабочий и 31-летний водитель тягача погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще один 30-летний рабочий с различными травмами доставлен в больницу.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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