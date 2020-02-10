10 Февр. 2020 2020-02-10T06:23:53+03:00

Смертельное ДТП в Иркутской области: бульдозер столкнулся с тягачом. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Погибли два человека, один получил травмы

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Крупное ДТП произошло 9 февраля на трассе в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Около 16.00, в 80 километрах от райцентра, бульдозер, который пытался вытащить застрявший в снегу бензовоз, столкнулся с тягачом. Не обошлось без жертв.

- От удара 35-летний рабочий и 31-летний водитель тягача погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще один 30-летний рабочий с различными травмами доставлен в больницу.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU