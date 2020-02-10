Выпил для храбрости: сибиряка оштрафуют за пьяный дебош в зале суда

10 Февр. 2020 2020-02-10T07:28:23+03:00

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Накануне жителя Чунского района оштрафовали за то, что он явился пьяным в зал судебных заседаний. Мужчина выступал в качестве обвиняемого - его уличили в хранении наркотических веществ. И, судя по всему, нарушитель решил выпить для храбрости перед началом процесса. Он вошел в зал заседаний в нетрезвом виде, из-за чего судья принял решение перенести заседание.

- Подсудимый оказался недоволен таким решением, и начал дебоширить, поэтому на него составили протокол об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Однако это не вразумило обвиняемого, и на повторное заседание он опять пришел пьяным.

Никакие требования вести себя прилично не могли урезонить дебошира, из-за чего на него составили еще один протокол об административном правонарушении. Теперь, помимо обвинений в хранении наркотиков жителю Чунского района предстоит заплатить штраф за неприличное поведение в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU