Фермеров в Аларском районе заставят соблюдать элементарные нормы гигиены
Поросят не положено забивать в свинарнике. Стайки, в которых они содержатся, никогда не будут образцом чистоты и стерильности. Но при этом заботливый хозяин в деревне всегда помнит о необходимости чистить загоны для животных от навоза. Это элементарно, иначе не избежать серьезных последствий. Но сразу 9 фермеров из Алари решили этими правилами пренебречь.
-Сельхозпроизводители, игнорируя требования закона, складировали отходы непосредственно на почву без проведения мероприятий по обеззараживанию, - сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры. - Лабораторный контроль, паразитологические исследования, подтверждающие безопасность навоза, не осуществлялись. Животные содержались в помещениях, где одновременно производился убой скота. Биологические отходы использовались для кормления поголовья.
Свинина от таких "фермеров" угрожает распространением опасных заболеваний. Чтобы заставить фермеров вспомнить о нормах сельхозпроизводства, прокурор обратился в суд. Четырех фермеров уже обязали устранить нарушения, еще пять дел рассматривают в суде. Кроме того, они оштрафованы на 281 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU