Больных туберкулезом жителей Эхирит-Булагатского района принудили к лечению через суд

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:04:53+03:00

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Сотрудники прокуратуры из Эхирит-Булагатского района добились того, что больных туберкулезом местных жителей отправили на принудительное лечение. Ранее выяснилось, что там проживали 4 человека с открытой формой этого заболевания, которые даже не пытались изолироваться от общества и получать лечение. Таким образом они могли заразить туберкулезом других жителей района.

- В суд подали 4 иска с требованием о принудительной госпитализации больных жителей Эхирит-Булагатского района в противотуберкулезный диспансер, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - В итоге все они были удовлетворены, а больных отправили в медицинское учреждение.

Также прокурор подал в суд еще 2 иска в отношении местных жителей, которые недавно вернулись из мест лишения свободы. Они должны будут раз в полгода проходить медицинское обследование на туберкулез в течение двух лет. Иск в отношении одного из них уже удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU