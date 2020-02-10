Поддержку муниципалитетов Иркутской области усилят

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:15:02+03:00

Об этом заявил глава областного парламента на заседании с Сергеем Меняйло и Игорем Кобзевым

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Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло прибыл в Иркутск. Он принял участие в общем собрании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Участвовали в заседании также врио губернатора Игорь Кобзев и председатель Заксобрания региона Сергей Сокол. В зале присутствовало около 170 представителей муниципальных образований.

Сергей Сокол сообщил, что поддержка муниципальных образований региона - приоритет в работе Законодательного Собрания. И это поддержка будет усиливаться.

- Ассоциация – это практически единственная экспертная площадка, где формируется консолидированная позиция муниципалитетов по ключевым направлениям жизни региона, особенно в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений, – сказал Сергей Сокол. - Только в 2019 году по заключению этой некоммерческой организации было принято 96 нормативных правовых актов Иркутской области.

Общее собрание приняло решение об избрании мэра Черемхово Вадима Семенова председателем АМО на новый трехлетний срок. Напомним, он занимает этот пост с января 2011 года.

Обозначая перспективы дальнейшей работы, Сергей Сокол сообщил, что одна из первоочередных задач – решение вопроса о выделении из областного бюджета средств на разработку проектно-сметной документации для ремонта и строительства соцобъектов Приангарья. Сейчас эти расходы территории должны осуществлять самостоятельно, но из-за дефицита местных бюджетов не могут этого сделать, что тормозит начало строительства или ремонта.

- В рамках корректировок на поддержку муниципалитетов в 2019 году мы добились выделения дополнительно миллиарда рублей, – дополнил Сергей Сокол. – В идеале мы должны стремиться к тому, чтобы каждое муниципальное образование становилось более состоятельным в финансовом плане и имело дополнительные источники для исполнения своих полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU