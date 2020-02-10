2020-02-10T09:14:58+03:00
Происшествия

Да на вас порча: аферистка украла у ангарчанки золото под видом магического обряда

Мошенница сама пришла домой к пенсионерке и начала ее запугивать
Анна ПОПОВА
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Да на вас порча: аферистка украла у ангарчанки золото под видом магического обрядаДа на вас порча: аферистка украла у ангарчанки золото под видом магического обрядаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Помогите, меня обманули и ограбили!

Именно с таким заявлением на выходных пришла в один из отделов полиции Ангарска 68-летняя пенсионерка. Она рассказала, что накануне к ней домой пришла какая-то женщина. Незнакомка пожаловалась на плохое самочувствие и попросила стакан воды. Когда незваная гостья освоилась в квартире, то стала пугать пожилую женщину, представившись гадалкой.

- Аферистка сказала пенсионерке, что на нее кто-то наложил порчу, и, чтобы ее устранить, нужно провести магический обряд, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мошенница быстро избавила хозяйку квартиры от так называемой порчи, и быстро покинула дом. А вот пенсионерку ждало неприятное потрясение: оказывается, под видом обряда аферистка просто украла у нее все золотые украшения. В отношении лжегадалки уже завели уголовное дело по статье "мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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