2020-02-10T10:37:48+03:00
Общество

МЧС предупреждает: снег, ветер и холода идут в Иркутскую область

После аномального потепления в регионе ожидается резкое похолодание
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
МЧС предупреждает: снег, ветер и холода сменят оттепель в Иркутской области.МЧС предупреждает: снег, ветер и холода сменят оттепель в Иркутской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Весна пришла в Иркутск. Но, к сожалению, оттепель заглянула только на денек. Уже завтра погода преподнесет для горожан неприятный сюрприз. Столбики термометров вновь опустятся до отрицательной отметки -7…-9, а по улицам будет «гулять» ветер со снегом скоростью до 13 м/с. Спасатели просят водителей быть внимательнее на дорогах. Их может сковать гололед.

- Если есть возможность, откажитесь от поездок на дальние расстояния. Выезжайте только в случае крайней необходимости, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Перед тем как отправиться в путь посмотрите, где можно сделать остановку в экстренной ситуации. Запомните, местонахождение заправочных станций, пунктов питания и обогрева, стоянок для автомобилей.

Синоптики заверяют, что похолодание продолжится в течение нескольких дней. Причем по всей области. В среду, 12 февраля, столбик термометра ночью опустится до -23…-28, днем -10…15. В четверг, 13 февраля, температура опуститься до -27…-32 градусов ночью, а дневная отметка достигнет -12…-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
95 нелегальных мигрантов вычислили полицейские в Иркутской области
МЧС предупреждает: снег, ветер и холода идут в Иркутскую область
Да на вас порча: аферистка украла у ангарчанки золото под видом магического обряда
Поддержку муниципалитетов Иркутской области усилят
Больных туберкулезом жителей Эхирит-Булагатского района принудили к лечению через суд
Фермеров в Аларском районе заставят соблюдать элементарные нормы гигиены
Выпил для храбрости: сибиряка оштрафуют за пьяный дебош в зале суда
Видео: сибирячка погибла, катаясь на тюбе по дороге
Связь для маленьких: Еще 11 населенных пунктов на севере Приангарья подключились к сети МТС
Меры поддержки бизнеса обсудили на встрече актива ТПП Восточной Сибири с врио Губернатора региона Игорем Кобзевым
Смертельное ДТП в Иркутской области: бульдозер столкнулся с тягачом
Группу, похитившую 175 аккумуляторов на 5 миллионов рублей, задержали в Иркутске
Маленькая, но с характером: самка яка появилась в Иркутском зоосаде
Погода в Иркутске 10 февраля: днем будет плюсовая температура
Срубил деревья – конфисковали трактор: лесоруба осудили за незаконную рубку в Иркутской области
БК Иркут обыграл Динамо Магнитогорск в дополнительное время
Чемпионами России по хоккею с мячом среди женских команд стали иркутянки из «Рекорда»
С днем рождения, Андрей! Московский «Спартак» подписал контракт с футболистом Ещенко
Овощебаза горит в Иркутске: пожар еще не локализован
Карантин в школах Улан-Удэ: уже завтра, 10 февраля, на учебу идти не нужно
Пилил деревья в нацпарке: полицейские задержали лесоруба в Тункинском районе
Умер Вячеслав Варлашов: Иркутск прощается с актером музтеатра – «графом Резановым»