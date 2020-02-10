МЧС предупреждает: снег, ветер и холода идут в Иркутскую область

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:37:48+03:00

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Весна пришла в Иркутск. Но, к сожалению, оттепель заглянула только на денек. Уже завтра погода преподнесет для горожан неприятный сюрприз. Столбики термометров вновь опустятся до отрицательной отметки -7…-9, а по улицам будет «гулять» ветер со снегом скоростью до 13 м/с. Спасатели просят водителей быть внимательнее на дорогах. Их может сковать гололед.

- Если есть возможность, откажитесь от поездок на дальние расстояния. Выезжайте только в случае крайней необходимости, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Перед тем как отправиться в путь посмотрите, где можно сделать остановку в экстренной ситуации. Запомните, местонахождение заправочных станций, пунктов питания и обогрева, стоянок для автомобилей.

Синоптики заверяют, что похолодание продолжится в течение нескольких дней. Причем по всей области. В среду, 12 февраля, столбик термометра ночью опустится до -23…-28, днем -10…15. В четверг, 13 февраля, температура опуститься до -27…-32 градусов ночью, а дневная отметка достигнет -12…-17.

ИСТОЧНИК KP.RU