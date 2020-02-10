2020-02-10T11:16:14+03:00
Общество

95 нелегальных мигрантов вычислили полицейские в Иркутской области

26 иностранных граждан выдворили за пределы страны по решению суда
Анна ПОПОВА
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95 нелегальных мигрантов вычислили полицейские в Иркутской области95 нелегальных мигрантов вычислили полицейские в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутские полицейские продолжают операцию "нелегал", в рамках которой они проводят рейды по рынкам и другим местам работы и проживания гостей из ближнего зарубежья. Оперативники проверяют, есть ли у них документы, прописка и вид на жительство. На этот раз они обошли более 200 мест пребывания иностранцев, и обнаружили 290 нарушений миграционного законодательства.

- В отношении каждого из нарушителей составили протокол об административном правонарушении, и выписали нелегальным мигрантам штрафы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Их общая сумма составила более 900 тысяч рублей.

А вот злостным нарушителям не удалось отделаться денежными штрафами. 26 иностранных граждан по решению суда выдворили из страны. Причем, 12 мигрантов заставили это сделать в принудительном порядке. Еще 16 человек имели фиктивный вид на жительство в нашем городе. Также к ответственности привлекли не только самих нелегалов, которые пребывали в Иркутске без документов, но и их работодателей, которые не озаботились решением этой проблемы. Полицейские привлекли к ответственности 66 руководителей предприятий, на которых работали гости из ближнего зарубежья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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