2020-02-10T11:36:50+03:00
Происшествия

Усольчанка захотела купить породистого щенка подешевле и лишилась денег

Полицейские проводят проверку
Нонна МАНЯН
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Усольчанка захотела купить породистого щенка подешевле и лишилась денегУсольчанка захотела купить породистого щенка подешевле и лишилась денегФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Накануне в дежурную часть МВД России «Усольский» обратилась 30-летняя местная жительница. Она рассказала, что давно мечтала о породистом щенке, но из-за высокой стоимости не могла ее себе позволить, поэтому искала цену пониже. А как известно - кто ищет, тот найдет. И усольчанке улыбнулась удача - она нашла продавца, у которого стоимость собачки породы шпиц оказалась гораздо ниже среднерыночной - всего 13 тысяч рублей.

Женщина сразу же позвонила продавцу, узнала подробности, а после договорилась и о сделке. По словам мошенника, собака находится в Байкальске, но ее без проблем могут привезут в Усолье-Сибирское. Беспокоиться усольчанке не нужно - любой каприз за ваши деньги как говорится. Единственное условие - внести полную предоплату и оплатить стоимость доставки, что и было сделано. Только для совершения оплаты злоумышленник отправил другую ссылку, которая не вела на "Авито", но женщину и это не остановило.

-Не дождавшись доставки домашнего питомца, усольчанка поняла, что ее обманули. Однако на этом аферисты не остановились, они предложили оформить возврат денег. Для этого снова рекомендовали перейти по их ссылке, где теперь вверху страницы стоял заголовок «Возврат», однако действие, которое происходило в случае заполнения реквизитов – это списание денежных средств. - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Но эта попытка оказалась для аферистов неудачной. Украсть деньги не удалось, ведь на карте их уже не было. Сейчас полицейские проводят проверку. Известно только, что номер телефона продавца зарегистрирован за пределами Иркутской области.

Полиция снова призывает жителей не идти на поводу эмоций, желания легко подзаработать или сэкономить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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