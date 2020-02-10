10 Февр. 2020 2020-02-10T11:47:25+03:00

Налетчик в медицинской маске ограбил салон микрозаймов в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Дерзкий налет на салон микрозаймов произошел в Иркутске. Вечером, 8 февраля в здание финансовой организации по улице Розы Люксембург вошел неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской. Он наставил на менеджера пистолет, и потребовал отдать ему всю выручку из кассы. Получив деньги, он ретировался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, с применением оружия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, ограбление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в салоне микрозаймов. Сейчас розыск преступника продолжается. Полицейские сообщают его особые приметы. На вид мужчине 25-30 лет, ростом около 180 см. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, темно-синие джинсы, черную обувь. Всех, кто что либо знает о его местонахождении, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Избивали и требовали 15 миллионов рублей: бизнесмена похитили в Иркутске (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU