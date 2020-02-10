Налетчик в медицинской маске ограбил салон микрозаймов в Иркутске
Дерзкий налет на салон микрозаймов произошел в Иркутске. Вечером, 8 февраля в здание финансовой организации по улице Розы Люксембург вошел неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто медицинской маской. Он наставил на менеджера пистолет, и потребовал отдать ему всю выручку из кассы. Получив деньги, он ретировался.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, с применением оружия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Кстати, ограбление попало на камеры видеонаблюдения, установленные в салоне микрозаймов. Сейчас розыск преступника продолжается. Полицейские сообщают его особые приметы. На вид мужчине 25-30 лет, ростом около 180 см. Был одет в черную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку, темно-синие джинсы, черную обувь. Всех, кто что либо знает о его местонахождении, просят сообщать в ближайший отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU