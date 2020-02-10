2020-02-10T12:45:54+03:00
Общество

Барсук Бося из Иркутского зоопарка подтвердил предсказание о ранней весне

До него прогноз дал другой питомец зоосада - ежик Рэмбо
Виктория ГЕРКО
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Барсук Бося из Иркутского зоопарка подтвердил предсказание о ранней весне. Фото: Иркутская зоогалерея.Барсук Бося из Иркутского зоопарка подтвердил предсказание о ранней весне. Фото: Иркутская зоогалерея.
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Когда придет весна? Ответ знают работники Иркутского зоопарка. В этом деле у них есть незаменимые помощники - любимые питомцы. Они проснулись и подают сигнал: весна совсем близко. Ежик Рэмбо уже сделал свое «заявление» о скором потеплении. Теперь оживился и другой постоялец - барсук Бося. Но и он не стал пугать сибиряков морозами.

- Обычно барсуки спят в феврале. Бося проснулся намного раньше положенного срока. Это еще один предвестник ранней весны, - рассказали «Комсомолке» в Иркутском зоопарке. – Зверек активен и рвется осваивать новые территории - постоянно просится гулять.

Но кроме ежика и барсука активизировались и другие животные. Например, сурки Бай и Баклуша тоже отошли от зимней спячки. Они почувствовали потепление и решили, что пора вставать. А пока в Иркутском зоопарке весна, в других питомниках продолжается зимняя спячка. Например, в питомнике «К-9» пока только готовятся к пробуждению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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