2020-02-10T13:22:43+03:00
Происшествия

Друзья помогли 11-летнему школьнику из Бурятии выбраться из полыньи

Мальчик сумел опереться локтями о кромку льда
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Друзья помогли 11-летнему школьнику из Бурятии выбраться из полыньи. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии.Друзья помогли 11-летнему школьнику из Бурятии выбраться из полыньи. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии.
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Трагедией едва не закончилось для 11-летнего мальчика катание с ледяной горки с берега в местности Степная протока, в Улан-Удэ. Скатившись в очередной раз, школьник провалился под лед. Уже в воде, он успел опереться локтями о кромку. Еще через несколько секунд к нему подбежали друзья, которые помогли ему выбраться из полыньи. После этого, мальчишка, весь мокрый побежал домой.

Ребенка в мокрой одежде увидела в окно своего дома местная жительница, которая сразу позвонила спасателям. Приехавшие на место сотрудники Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Огородили место провала и вместе с местными жителями засыпали самодельные горки шлаком и песком, чтобы подобный инцидент не повторился.

- Толщина льда на протоке составляет от 3 до 30 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. - В месте, где провалился ребенок, глубина - 180 сантиметров. Инспекторы ГИМС и спасатели обследовали окрестности. Выяснилось, что лед в разных местах либо прочный, либо проваливается от простого нажатия на него. Опасный участок огородили вешками и лентой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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