Спасатели сняли со льдины мужчину, который чуть не утонул в водах Байкала

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:27:21+03:00

Спасатели сняли со льдины мужчину, который чуть не утонул, катаясь на снегоходе на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Он направлялся на снегоходе из Листвянки в поселок Большая Речка, и его транспорт пошел ко дну

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Накануне на пульт дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда поступил тревожный звонок от жительницы Иркутского района. Она сообщила, что ее сын решил поехать на снегоходе по льду Байкала из Листвянки в поселок Большая Речка. Но за 100 метров от берега снегоход провалился под лед, а мужчине удалось ухватиться за льдину и остаться на поверхности. В этом месте толщина льда не доходила до 1 сантиметра.

- На помощь пострадавшему отправилась бригада спасателей из поселка Никола на катере на воздушной подушке, а также еще одна группа сотрудников МЧС на машине, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Помощь прибыла к бедолаге за 5 минут. К тому времени мужчина уже оказался в воде, но его удалось спасти. Ему оказали первую помощь и передали в надежные руки родственников. Сотрудники МЧС напоминают, что выезжать на лед вне специально оборудованных переправ с соответствующими знаками опасно для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU