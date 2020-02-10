Многодетная мать из мести мужу подожгла дом с собственными детьми

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:21:36+03:00

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Облила мебель и полы бензином, бросила спичку и ушла. В огне горели двое ее маленьких детей. Чудовищным способом решила расправиться мать с малышами после ссоры с мужем.

На помощь крохам пришли соседи. Увидели, что из дома клубами валит дым и разбили окна. Они смогли вытащить из огня только двухлетнюю девочку. Второго ребенка спасти не удалось. Четырехлетний мальчик погиб.

Как рассказывают соседи, женщина часто выпивала. Она издевалась и жестоко избивала детей. Могла морить их голодом и не давать еды по несколько дней. Всю зиму малыши проходили раздетыми и замерзшими. Зимней одежды у них не было. Да и в доме согреться они не могли - печь топили редко.

- 29-летняя подсудимая обвиняется по трем статьям: убийство, покушение на убийство и уничтожение чужого имущества, - поясняют в пресс-службе Забайкальского краевого суда. – Женщина не считает себя виновной. В ближайшее время станет известно о дате первого судебного заседания.

У подсудимой есть еще двое детей. Останутся ли ребятишки с родственниками или их отправят в детское реабилитационное учреждение, скоро станет известно. Сейчас женщину ждет суд. Он пройдет в Красном Чикое. Все его жители дадут показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU