Охотник случайно застрелил приятеля в Бурятии

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:01:31+03:00

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Трагедия в 15 километрах от села Санага, в Закаменском районе Бурятии разыгралась 5 февраля. Началось все с того, что двое местных жителей отправились в тайгу искать табун пропавших лошадей. По пути с животноводческой стоянки к ним присоединились двое знакомых, которые стали помогать в поиске. Найти лошадей им так и не удалось, тогда они решили поохотиться. 20-летний парень, у которого был с собой карабин, занял место на возвышенности, куда остальные должны были гнать дичь. После начала загона вооруженный охотник издалека увидел силуэт, принял его за животное и дважды прицельно выстрелил. А когда подошел ближе, то увидел тело своего 24-летнего приятеля. Пуля от одного из выстрелов тому в голову.

Чтобы выяснить все обстоятельства, следователям пришлось на лошадях совершить длительный переход к месту происшествия вглубь тайги.

- В отношении охотника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас проводятся экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU