2020-02-11T03:28:31+03:00
Общество

Погода в Иркутске 11 февраля: днем будет идти снег

По области – ветер до 18 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Погода в Иркутске 11 февраля: днем будет идти снегПогода в Иркутске 11 февраля: днем будет идти снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Погода в Иркутске переменчивая. Еще вчера солнышко так пригревало Сибирь, что воздух в столице Приангарья прогрелся до +4 не меньше. А сегодня днем, 11 февраля, синоптики обещают до -6 градусов. Утром за окном и вовсе -7….-9. Ветер в течение дня дует северо-западный со скоростью 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Плюсом ко всему перечисленному ждем еще и снег. На небе облачно.

- По области - переменная облачность, днём небольшой снег, в южных районах умеренный снег, в западных, северо-западных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Приангарье ожидается западной четверти утром 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днем 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. В отдельных районах Иркутской области - метели. Температура утром -7…-12, при прояснении -17…-22. Днем в регионе -4…-9, местами до -16, в Катангском, Чунском, Усть-Илимском районах утром -18…-23, при прояснении до -28, днем -15…-20, при малооблачной погоде до -10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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