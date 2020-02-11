Ограничение движения на трассе «Вилюй» сняты вблизи Братска и Усть-Кута
Все ограничения, введенные вчера из-за погодных условий на трассе А-331 «Вилюй» сняты. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Напомним, что 10 февраля было остановлено движение автобусов на участке Братск-Усть-Кут, также на участке а/д А-331 км 577 - км 595 и по обходу города Усть-Кута было ограничено движение большегрузов и автобусов.
Ввести запрет на их движение пришлось из-за гололеда на дорогах, который возник на дорогах после мокрого снега с дождем. 30 снегоуборочных машин расчищали трассу, проводили противогоголедную обработку.
Сегодня, 11 числа, на территории области также ожидается мокрый снег и метели. Водители, будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и правила ПДД.
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