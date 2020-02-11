2020-02-11T05:00:55+03:00
Общество

Отец выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы продать дом в Иркутской области

Ранее приставы ввели запрет на действия с недвижимостью
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Отец выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы продать дом в Иркутской областиОтец выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы продать дом в Иркутской областиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Житель города Шелехов продолжительное время не выплачивал алименты своему 15-летнему сыну. Накопил 460 тысяч долга, но отдавать их не спешил. Пока не получил наследство – дом в Усолье-Сибирском.

- Было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении унаследованного недвижимого имущества должника, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Когда мужчина решил продать постройку, то при оформлении сделки получил отказ в отделении Управления Росреестра по Иркутской области. После этого отец рассчитался с алиментной задолженностью почти в полмиллиона рублей.

Читайте также:

Усольчанка захотела купить породистого щенка подешевле и лишилась денег. Полицейские проводят проверку (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известному экскурсоводу Байкальского музея Валентине Галкиной 90 лет
Улицу Трудовых резервов перекроют с 11 по 14 февраля в Иркутске
Региональные торгово-промышленные палаты станут участниками госпрограмм по поддержке бизнеса
Полицейские призывают иркутских водителей воздержаться от дальних поездок
Отец выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы продать дом в Иркутской области
Ограничение движения 13 февраля у Ледового дворца в Иркутске: стройте маршруты заранее
Ограничение движения на трассе «Вилюй» сняты вблизи Братска и Усть-Кута
Погода в Иркутске 11 февраля: днем будет идти снег
Из-за гололеда междугородные автобусы временно не ездят по дороге Братск - Усть-Кут
Охотник случайно застрелил приятеля в Бурятии
Многодетная мать из мести мужу подожгла дом с собственными детьми
Спасатели сняли со льдины мужчину, который чуть не утонул в водах Байкала
Друзья помогли 11-летнему школьнику из Бурятии выбраться из полыньи
Автомобилист насмерть сбил пешехода на дороге Черемхово - Свирск
Барсук Бося из Иркутского зоопарка подтвердил предсказание о ранней весне
Налетчик в медицинской маске ограбил салон микрозаймов в Иркутске
Усольчанка захотела купить породистого щенка подешевле и лишилась денег
95 нелегальных мигрантов вычислили полицейские в Иркутской области
МЧС предупреждает: снег, ветер и холода идут в Иркутскую область