Отец выплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы продать дом в Иркутской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:00:55+03:00

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Житель города Шелехов продолжительное время не выплачивал алименты своему 15-летнему сыну. Накопил 460 тысяч долга, но отдавать их не спешил. Пока не получил наследство – дом в Усолье-Сибирском.

- Было вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении унаследованного недвижимого имущества должника, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Когда мужчина решил продать постройку, то при оформлении сделки получил отказ в отделении Управления Росреестра по Иркутской области. После этого отец рассчитался с алиментной задолженностью почти в полмиллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU