Полицейские призывают иркутских водителей воздержаться от дальних поездок

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:18:41+03:00

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Из-за неблагоприятных погодных условий, которые прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни, инспекторы ГИБДД призывают водителей воздержаться от дальних поездок. Тем, кто все же отправится в дорогу, полицейские советуют особое внимание обратить на техническое состояние автомобиля, и конечно, соблюдать скоростной режим с учетом дорожных условий.

- За прошедший понедельник на дорогах Приангарья произошло 31 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 2 детей, 59 автомобилей были повреждены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Призываем водителей не совершать на дорогах необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, и обязательно пристегиваться ремнем безопасности.

Также особенно внимательными стоит быть пешеходам.

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