Улицу Трудовых резервов перекроют с 11 по 14 февраля в Иркутске

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:53:12+03:00

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Иркутским автомобилистам, которые проезжают по городу в районе улицы Декабрьских Событий, должны учесть, что в ближайшие три дня им придется изменить маршрут. Проезд закрыт по улице Трудовых Резервов.

-В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети по улице Трудовых Резервов для проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети в районе дома по улице Декабрьских Событий, №107 с 09:00 11 февраля до 18:00 14 февраля 2020 года ограничено движение для автотранспорта по правой стороне проезжей части улицы Трудовых Резервов – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Красноказачья, - сообщает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго».

Энергетики приносят извинения иркутским водителям за неудобства, предупреждают о необходимости планировать свой маршрут.

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