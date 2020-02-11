Обеспечить интернетом и аптеками отдаленные поселки: Сергей Сокол дал поручения после поездки в Жигаловский район

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:43:45+03:00

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Депутаты Заксобрания региона побывали в рабочей поездке в Жигаловском районе. По ее результатам председатель областного парламента дал несколько поручений профильным комитетам, а также депутатам от территории. Так, одно из них касается обеспечения отдаленных сел интернетом и связью.

- То, что для одних является неотъемлемой частью жизни, для жителей многих поселков недоступно, - сказал Сергей Сокол. - Мы побывали в школе села Знаменка, где интернет работает через спутник, педагоги тратят много времени, чтобы просто загрузить электронную почту, а большая часть учебных расходов уходит на оплату этой связи.

По словам Сергея Сокола, в рамках исполнения регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» заключен госконтракт с Национальным центром информатизации на оказание услуг по подключению социально-значимых объектов Иркутской области к интернету. Заксобрание подготовит ходатайство в региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта с просьбой рассмотреть возможность включения населенных пунктов в Жигаловском районе в перечень объектов, где должен быть подключен интернет.

Кроме того, Сергей Сокол поручил рассмотреть вопросы организации медпомощи и лекарственного обеспечения в труднодоступных территориях. По словам главного врача Жигаловской районной больницы Александра Тарасова, сейчас лицензионные требования не позволяют размещать аптеки в больницах. А в том же селе Знаменка закрылась единственная аптека.

- Необходимо разграничивать, когда обеспечение лекарствами является бизнесом, а когда имеет социальное значение и является жизненно необходимым, – отметил Сергей Сокол.

Также много вопросов было по поводу перехода на персонифицированное финансирование дополнительного образования. Предполагается, что каждому ребенку с 1 сентября 2020 года будет выделяться сертификат – специальный документ с уникальным номером, который позволит отслеживать, сколько детей и какое дополнительное образование выбирают. На сертификат будет приходить определенная сумма денег за счет средств местного бюджета, которой можно расплатиться за услуги допобразования. Однако такое новшество предусматривает изменение статуса учреждений – с казенного на бюджетное, а это вызывает опасение, что часть бесплатных услуг перестанет быть доступной для детей.

- Есть практика субъектов, которые уже перешли на эту систему, например, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие, - сказал спикер. - Необходимо ее проанализировать. Мы совместно с региональным министерством образования возьмем тему на контроль и будем вести мониторинг ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU