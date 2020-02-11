11 Февр. 2020 2020-02-11T08:05:45+03:00

Качугский и Александровский тракты закрыли для проезда автобусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Из-за снегопада, который обрушился на Иркутск утром, 11 февраля, полицейские временно ограничили проезд для общественного транспорта по Качугскому тракту до Хомутово, в обоих направлениях, а также по Александровскому с 0 км по 55 км.

- Ориентировочно, движение откроют в 13.30 часов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Из-за неблагоприятных погодных условий ограничили проезд большегрузов на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе с 83 по 100 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU