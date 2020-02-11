2020-02-11T09:48:40+03:00
Общество

Движение автобусов по Качугскому и Александровскому трактам возобновили

Проезд общественного транспорта ограничили из-за сильного снегопада
Виктория ГЕРКО
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Движение автобусов на Качугском и Александровском тракте возобновили.Движение автобусов на Качугском и Александровском тракте возобновили.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В час дня 11 февраля ограничения проезда общественного транспорта по Качугскому тракту до Хумотово были сняты.

Напомним, сегодня утром, 11 февраля, из-за снегопада полицейские временно запретили движение для общественного транспорта. Ограничение действовало на Качугском тракте до села Хомутово, а также на Александровскому тракту с 0 по 55 километр. Проезд закрыли в обоих направлениях.

- Открыть дорогу планировали в 13:30, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Из-за метели и сильного снегопада проезд для большегрузов закрыли и на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе. Движение фур запрещено с 83 по 100 километр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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