Движение автобусов по Качугскому и Александровскому трактам возобновили
В час дня 11 февраля ограничения проезда общественного транспорта по Качугскому тракту до Хумотово были сняты.
Напомним, сегодня утром, 11 февраля, из-за снегопада полицейские временно запретили движение для общественного транспорта. Ограничение действовало на Качугском тракте до села Хомутово, а также на Александровскому тракту с 0 по 55 километр. Проезд закрыли в обоих направлениях.
- Открыть дорогу планировали в 13:30, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Из-за метели и сильного снегопада проезд для большегрузов закрыли и на федеральной трассе «Байкал» в Слюдянском районе. Движение фур запрещено с 83 по 100 километр.
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