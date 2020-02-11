Разрушенное ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят в исправительной колонии №19

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:35:58+03:00

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Осужденные исправительной колонии № 19 в Иркутске смогли воссоздать уникальную кованую решетку памятника Александру III. Приступить к работе долго не получалось. Оказалось, найти мастеров, которые смогут восстановить ограждение, сложно. Перед тем как начать, заключенные прошли профессиональную подготовку.

- Около недели осужденные разбирали в цехе детали, которые остались целыми после аварии. Место каждого фрагмента они определяли по фотографиям, - сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Оказалось, что заключенные не в первый раз занимаются восстановлением уникальных объектов. Три года назад здесь уже восстанавливали ограждение памятника. Тогда его повредили вандалы.

Напомним, ранним утром, 2 ноября, на улице Карла Маркса темный «Мердседес» влетел в памятник Александру III. За рулем автомобиля был нетрезвый водитель. Помимо наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения, мужчине придется оплатить работы по восстановлению монумента.

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ИСТОЧНИК KP.RU