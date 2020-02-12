Погода в Иркутске 12 февраля: ветер дует северо-западный
В Иркутске в среду, 12 февраля, как утверждают синоптики, существенных осадков не ожидается. Облачность переменчивая. Ветер дует с северо-запада со скоростью утром 6-11 м/с, днем 3-8 мс/. С утра температура воздуха за окном -19, днем -11…-13 градусов.
- По области также переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днем местами небольшой снег.
Ветер в Приангарье западный, северо-западный, скорость которого 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром на территории региона -18…-23, при прояснении -28…-33. Днем столбики уличных термометров покажут -9…-14, в пониженных формах рельефа -19…-24.
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ИСТОЧНИК KP.RU