Новый год по восточному календарю встречают шаманы из Бурятии

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:31:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Шаманы из Улан-Удэ будут встречать новый год белой металлической крысы 24 февраля. Праздник начнется с первыми лучами солнца, в 5 часов утра в храме «Небесный дворец». Всех участников ждет встреча с шаманами. Они обратятся к духам и сделают прогноз на будущий год.

- Шаманы входят в транс и от имени божеств делают предсказание, - поделилась с «Комсомолкой» шаман Оксана Ким. – Они рассказывают чего ждать в этом году, чего остерегаться, какие катаклизмы могут произойти.

Но чтобы встретить новый год, нужно сначала проводить старый, заверяют шаманы. Сделать это можно с помощью ритуала очищения, который пройдет 22 февраля. Он помогает избавиться от негативных эмоций и оставить все плохое в уходящем году.

- Начать подготовку к обряду нужно дома. Необходимо вытереться салфеткой или тряпочкой с ног до головы. Это поможет собрать весь негатив, - поясняет Оксана Ким. – Вместе с тряпочкой нужно прийти в храм и бросить ее в огонь.

На территории храма будет два костра. Один позволит попрощаться с негативом, другой - поможет войти в Новый год с новыми силами. С собой обязательно приносите подношения божествам. Это может быть чай, молоко, печенье или конфеты, водка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU