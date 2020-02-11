Пожар в Иркутске: жилой дом горит в предместье Рабочее

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:14:43+03:00

Из горящего дома по улице Каштаковская эвакуировали четырех человек

Изменить размер текста: A A

Густой черный дым увидели вечером, 11 февраля жители предместья Рабочее. Оказалось, что около 17.43 часов там загорелся жилой дом по улице Каштаковская, 55. Огонь в считанные минуты перекинулся на надворные постройки и распространился на площади 220 квадратных метров. Фото и видео пожара уже попали в соцсети.

- Из горящего дома эвакуировали четырех человек, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожарные, прибывшие на место через несколько минут, продолжают бороться с огнем.

В причинах ЧП предстоит разбираться дознавателям, которые приступят к своей работе после того, как пожар будет потушен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетная мать из мести мужу подожгла дом с собственными детьми (Подробности)

Сибиряк, который сжег директора похоронного агентства осужден на 11 лет (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU