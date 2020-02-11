2020-02-11T14:14:43+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутске: жилой дом горит в предместье Рабочее

Из горящего дома по улице Каштаковская эвакуировали четырех человек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пожар в Иркутске: жилой дом горит в предместье Рабочее. Фото: "ДТП 38RUS"Пожар в Иркутске: жилой дом горит в предместье Рабочее. Фото: "ДТП 38RUS"
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Густой черный дым увидели вечером, 11 февраля жители предместья Рабочее. Оказалось, что около 17.43 часов там загорелся жилой дом по улице Каштаковская, 55. Огонь в считанные минуты перекинулся на надворные постройки и распространился на площади 220 квадратных метров. Фото и видео пожара уже попали в соцсети.

- Из горящего дома эвакуировали четырех человек, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожарные, прибывшие на место через несколько минут, продолжают бороться с огнем.

В причинах ЧП предстоит разбираться дознавателям, которые приступят к своей работе после того, как пожар будет потушен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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