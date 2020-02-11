2020-02-11T14:42:26+03:00
Общество

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ, на карантин закрыли все школы Иркутского района

Продлится карантин до 18 февраля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Из-за вспышки гриппа и ОРВИ, на карантин закрыли все школы Иркутского районаИз-за вспышки гриппа и ОРВИ, на карантин закрыли все школы Иркутского районаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Незапланированные каникулы у учеников школ Иркутского района начинаются с 11 февраля. С этого дня все школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такое решение принято администрацией Иркутского района на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области. Карантин продлится до 18 февраля включительно.

- Чтобы минимизировать риски инфицирования гриппом и ОРВИ населения Иркутского района, принято решение ввести ограничения на проведение массовых спортивных, культурных мероприятий, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района. – В образовательных учреждениях организовать утренний фильтр для своевременного выявления заболевших гриппом и ОРВИ.

Кстати, наверстывать учебную программу после окончания карантина школьникам не придется, так как образовательный процесс в школах Иркутского района будет организован дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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