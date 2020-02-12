12 Февр. 2020 2020-02-12T04:24:04+03:00

К Чемпионату мира по хоккею с мячом в Иркутске установят 80 камер видеонаблюдения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Чемпиона мира по хоккею с мячом – событие международного уровня и пройти оно должно на высшем уровне. Участвовать в нем приедут более десяти сборных команд плюсом к хоккеистам будут заядлые болельщики и фанаты этого вида спорта со всего мира. Конечно, обеспечить безопасность на время проведения турнира – одна из главных задач.

- К Чемпионату мира по хоккею с мячом в городе установят более 80 камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – Они будут размещены на парковке под Академическим мостом и остановках общественного транспорта - «Институт МВД», «Академическая», «Госуниверситет».

Количество мест на парковке у Центра по хоккею с мячом конькобежным видам спорта увеличится. Но временно – пока в городе проходят соревнования. Под Академическим мостом будет самая большая – на 600 мест. Также оставлять машины можно будет за ЖК «Сигма», у школы № 19, у супермаркета на ул. Улан-Баторской, у ледового дворца «Айсберг».

Добираться на общественном транспорте к аренам также будет легче. По маршрутам пустят большее количество общественного транспорта.

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