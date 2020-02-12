Расписание поездов изменилось до 17 апреля в Иркутской области

12 Февр. 2020 2020-02-12T05:12:48+03:00

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Расписание пригородных поездов в Иркутске изменилось. До 17 апреля составы будут ездить согласно новому времени, указанному на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам». Так время передвижения изменилось у шести направлений.

- Пригородный поезд № 6406 Нижнеудинск – Тулун по вторникам со ст. Нижнеудинск будет отправляться на 90 минут позже - в 9.15, соответственно и прибывать на ст. Тулун будет прибывать позже - в 11.36, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

Расписание поезда № 6410 Тулун – Зима изменится не сильно. Но те, кто не знает точного отправления – рискуют опоздать, так как выезжать состав по вторникам будет раньше на 14 минут в 07.01.

Раньше на 37 минут отправляться по пятницам станет и поезд № 6311 Кая – Черемхово в 10.38. На 34 минуты раньше намечается и отправление поезда № 6602 Слюдянка-1 – Выдрино по пятницам – в 05.20 утра. Поезд в обратном направлении № 6601 Выдрино – Слюдянка-1 по пятницам теперь выезжает в 07.11.

Позже на три часа сдвинулось расписание состава № 6413 Зима – Тулун. Этот поезд по пятницам со ст. Зима будет отправляться в 20.20, прибывать в Тулун в 22.44.

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ИСТОЧНИК KP.RU