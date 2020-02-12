2020-02-12T06:42:50+03:00
Происшествия

В маске и с поленом: жителя Качуга осудили за разбойное нападение на пенсионерку

Мужчина пытался похитить у нее деньги с продажи квартиры
Мария ОСИПОВА
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В маске и с поленом: жителя Качуга осудили за разбойное нападение на пенсионеркуВ маске и с поленом: жителя Качуга осудили за разбойное нападение на пенсионеркуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Качуге суд вынес обвинительный приговор 24-летнему местному жителю за разбойное нападение на 83-летнюю пенсионерку. Парень знал, что бабушка живет одна и недавно продала квартиру. А значит, в ее доме можно неплохо разжиться. Как казалось молодому человеку, он спланировал свое нападение до мелочей.

Надев маску и вооружившись подобранным во дворе поленом, он постучался в дом одинокой бабушки. Как только та ему открыла дверь, налетчик начал требовать деньги, угрожая поленом. Однако пенсионерка дала нежданному визитеру от ворот поворот. Тогда он принялся избивать свою жертву. Но бабушка оказалась не робкого десятка и стала сопротивляться. Во время борьбы она сорвала маску с лица налетчика, тот испугался и убежал.

- Далеко уйти ему не удалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции пожилая женщина подробно описала приметы злоумышленника. В результате через несколько часов подозреваемый был задержан.

Оказалось, что налетчик уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение краж. Очередное уголовное дело на него завели по статье «Разбой». Качугский районный суд признал его виновным в разбойном нападении и приговорил рецидивиста к 8-ми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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