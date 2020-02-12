Грудной ребенок умер в больнице поселка Магистральный
Следователи подключились к расследованию причин смерти грудного ребенка, который скончался в больнице поселка Магистральный Казачинско-Ленского района. О трагедии, которая произошла 8 февраля стало известно из соцсетей. Пост о смерти малыша опубликовали его родители. По их словам, ребенок поступил в больницу с затрудненным дыханием. Проведя там несколько дней, он скончался. Сейчас следователи проводят проверку этой трагедии.
- Опрашиваются родители малыша, изымается медицинская документация, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Все обстоятельства трагедии продолжают выяснять.
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ИСТОЧНИК KP.RU