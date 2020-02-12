12 Февр. 2020 2020-02-12T10:44:42+03:00

В Иркутске на два дня ограничат движение по ул. Геологов.Фото: «Иркутскэнерго».

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В Иркутске завтра, 12 февраля, ограничат движение транспорта по правой стороне проезжей части улицы Геологов. Мера эта вынужденная – там будут проводиться земляные работы.

- Часть улицы перекрывается для проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловой сети, - сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго».

Конкретно для проезда будет недоступна проезжая часть возле дома по улице Академическая, 5. Трудности эти временные. Рабочие обещают управиться в срок с 13.00 часов 12 февраля до 18.00 часов 14 февраля. На эти три дня маршруты автомобилистам, планирующим проезжать по данным улицам, нужно планировать заранее.

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