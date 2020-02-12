2020-02-12T12:41:11+03:00
Общество

100 тысяч рублей отсудил сибиряк за сломанный айфон

Жителю Ангарска возместили стоимость аппарата и компенсацию морального вреда
Мария КНЯЗЕВА
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100 тысяч рублей отсудил сибиряк за сломанный айфон100 тысяч рублей отсудил сибиряк за сломанный айфонФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Ангарчанин потратил 64 тысячи рублей на айфон Х. Но вот беда, у телефона обнаружился дефект – мужчина не мог прибавить громкость звука – клавиша не работала. С этой проблемой сибиряк обратился в магазин. Однако, там ему в гарантийном ремонте отказали.

Тогда владелец сломанного айфона решил искать правду в суде.

- Установленные по делу обстоятельства позволили суду сделать вывод, что недостатки в работе смартфона имели место в результате некачественной сборки аппарата на заводе изготовителя, вследствие чего влага попала внутрь сотового телефона, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Так судья постановил, вернуть покупателю деньги за товар, неустойку и компенсацию морального вреда. Общая сумма взысканных денег – 100 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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