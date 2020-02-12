Серебро Кубка России по тяжелой атлетике завоевала Таисия Чижикова из Иркутской области
Кубок России по тяжелой атлетике среди женщин завершился накануне в Санкт-Петербурге. Лучшие спортсменки съехались в культурную столицу нашей страны, чтобы выяснить кто же из них самая сильная. Иркутскую область представляла Таисия Чижикова из города Зима.
- Таисия выступала в весовой категории свыше 87 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В рывке она смогла поднять вес в 100 кг, в толчке - 130 кг. По сумме двоеборья - 230 кг - спортсменка стала серебряным призером Кубка России.
Первое место в этой дисциплине заняла спортсменка из Московской области Татьяна Каширина. Ее «итого» - 290 кг. Бронзу завоевала Надежда Гарбузова из Курской области. Сумма ее подъемов – 195 кг.
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ИСТОЧНИК KP.RU