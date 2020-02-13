Погода в Иркутске 13 февраля: днем без осадков

13 Февр. 2020 2020-02-13T03:31:08+03:00

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В Иркутске в четверг, 13 февраля, по прогнозам синоптиков переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер утром дует северо-западный, днем потоки воздуха сменят направления, подует с юго-востока, скорость воздушных масс 2-7 м/с. Температура за окном утром -19…-21, днем столбики уличных термометров покажут -11…-13.

- По области также переменная облачность и днем без существенных осадков, в северных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе «гуляет» юго-западный, северо-западный, днем сменится на юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура в регионе утром -27…-32, при облачной погоде -18…-23. Холоднее всего в Катангском районе, там этим утром местами до -36…-41.

Днем в Приангарье, по прогнозам метеорологов, -11…-16, в пониженных формах рельефа -18…-23, в западных районах Иркутской области и горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами -4…-9.

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ИСТОЧНИК KP.RU