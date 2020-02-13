13 Февр. 2020 2020-02-13T04:32:52+03:00

Лед к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд начнут заливать 16 февраля Фото: Алексей ФОКИН

В Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» пройдут матчи группы А

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Подготовка в регионе к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд идет полным ходом. Для обеспечения безопасности устанавливают камеры, оборудуют парковочные места, завершается строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», где пройдут игры группы А.

- С 16 февраля в центре «Байкал» планируют начать заморозку льда, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – Проверка льда пройдет в период с 20 по 23 февраля.

Большинство организационных моментов - такие как церемонии открытия, закрытия, набор волонтеров, переводчиков – уже решены. Сообщается, что кроме стадионов в едином стиле чемпионата будут украшены также вокзал и аэропорт.

В Иркутске оборудуют несколько площадок, на которых будут работать творческие коллективы каждый день мирового турнира с 12.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 часов. Их адреса: сквер Кирова, 130 квартал, площади 50-летия Октября и у стадиона «Труд», Академгородка и ИрГТУ. Большой концерт пройдет 28 марта в сквере Кирова накануне открытия соревнований группы А.

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