300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:50:34+03:00

Вылов омуля на Байкале запрещен с 2017 года

Изменить размер текста: A A

Кроссовер, до завязки набитый байкальским омулем остановили сотрудники иркутского УФСБ в Ольхонском районе. В салоне автомобиля, в полимерных мешках находилось 180 хвостов эндемика, вылов которого на Байкале запрещен с 2017 года. Водитель и пассажир автомобиля рассказали, что приобрели 300 кг. рыбы в одном из населенных пунктов района. И добавили, что с продавцом, мол, знакомы не были.

Сыщики считают, что продукт мог перевозиться из поселка Онгурен Ольхонского района в Иркутск для продажи. Уже известно, что причиненный ущерб, составил более 650 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на вылов омуля в Байкале: возбуждено первое уголовное дело за скупку рыбы (Подробности)

Иркутский сутенер, год скрывавшийся в Таиланде, задержан у трапа самолета (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU