300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе
Кроссовер, до завязки набитый байкальским омулем остановили сотрудники иркутского УФСБ в Ольхонском районе. В салоне автомобиля, в полимерных мешках находилось 180 хвостов эндемика, вылов которого на Байкале запрещен с 2017 года. Водитель и пассажир автомобиля рассказали, что приобрели 300 кг. рыбы в одном из населенных пунктов района. И добавили, что с продавцом, мол, знакомы не были.
Сыщики считают, что продукт мог перевозиться из поселка Онгурен Ольхонского района в Иркутск для продажи. Уже известно, что причиненный ущерб, составил более 650 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности.
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ИСТОЧНИК KP.RU