2020-02-13T07:50:34+03:00
Происшествия

300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе

Вылов омуля на Байкале запрещен с 2017 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Кроссовер, до завязки набитый байкальским омулем остановили сотрудники иркутского УФСБ в Ольхонском районе. В салоне автомобиля, в полимерных мешках находилось 180 хвостов эндемика, вылов которого на Байкале запрещен с 2017 года. Водитель и пассажир автомобиля рассказали, что приобрели 300 кг. рыбы в одном из населенных пунктов района. И добавили, что с продавцом, мол, знакомы не были.

Сыщики считают, что продукт мог перевозиться из поселка Онгурен Ольхонского района в Иркутск для продажи. Уже известно, что причиненный ущерб, составил более 650 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на вылов омуля в Байкале: возбуждено первое уголовное дело за скупку рыбы (Подробности)

Иркутский сутенер, год скрывавшийся в Таиланде, задержан у трапа самолета (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Муж толкнул, я сломала позвоночник": девушка до последнего скрывала правду, пытаясь свалить вину на "грабителя"
300 килограммов байкальского омуля изъяли в Ольхонском районе
За попытку продажи наркотиков 10 лет тюрьмы: не явившуюся в суд сибирячку объявили в розыск
Предприниматели обращаются в ТПП в связи с введением обязательной маркировка продукции
Выдачу разрешений на работу в Иркутской области гражданам КНР приостановили
В больницу по решению суда: больного туберкулезом госпитализировали в Братске
Лед к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд начнут заливать 16 февраля
Врача, бравшего деньги за помощь в оформлении инвалидности, судили в Иркутской области
Погода в Иркутске 13 февраля: днем без осадков
Серебро Кубка России по тяжелой атлетике завоевала Таисия Чижикова из Иркутской области
100 тысяч рублей отсудил сибиряк за сломанный айфон
Получайте фишки за покупку любого товара ИД «Комсомольская правда»
Три месяца опекун получала пенсию умершего инвалида: суд в Иркутской области постановил вернуть деньги
Пользовалась сама: сотрудница банка оформила кредитную карту на пенсионерку без ее ведома
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 18 февраля ищите пакетик с семенами