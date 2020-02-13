Совет по взаимодействию с военно-патриотическими общественными объединениями создадут при Заксобрании Иркутской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:34:40+03:00

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Координационный совет по взаимодействию с военно-патриотическими общественными объединениями создадут при Законодательном Собрании Иркутской области по предложению спикера Сергея Сокола. В его состав войдут представители военно-патриотических и общественных объединений, депутаты областного парламента.

- В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, - отметил Сергей Сокол. - Важную роль в подготовке к масштабному событию играют общественные военно-патриотические организации. В областном парламенте сформирован план юбилейных мероприятий, и вместе мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они запомнились жителям области.

В дальнейшем Совет будет заниматься проблемами патриотического воспитания молодежи, сохранения и благоустройства в регионе мест памяти героев Великой Отечественной войны, развития поискового движения и другими вопросами.

Деятельность нового совещательного органа станет логическим продолжением патриотической деятельности, проводимой областным парламентом. Напомним, в течение 7 лет Заксобрание проводит конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию школьников, посвященное памяти дважды Героя Советского Союза А.П. Белобородова. Планируется, что первое заседание Совета состоится в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU