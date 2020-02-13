2020-02-13T10:34:29+03:00
Общество

Из шоферов в дворники: должников из Иркутской области заставили убирать улицы города от снега

«Устроиться» на новую работу им пришлось из-за неоплаченных штрафов
Виктория ГЕРКО
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Из шоферов в дворники: должников из Иркутской области заставили убирать улицы города от снега.Из шоферов в дворники: должников из Иркутской области заставили убирать улицы города от снега.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за неоплаченных штрафов нескольким жителям Братска пришлось ненадолго сменить профессию. Все началось с того, что их поймали за рулем в нетрезвом виде. Лишили прав на полтора года и назначили рублем - 30 тысяч рублей.

- Ни один из нарушителей в установленные сроки не оплатил штраф. Поэтому на каждого завели административное дело, - сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области. – Они получили наказание в виде обязательных работ.

Так у должников получилось «устроиться» дворниками. Суд приговорил их к 30 часам обязательных работ. Нарушители расчищали от снега дворы, улицы и общественные места в черте города. Но от оплаты штрафа их никто не освобождал. Им все равно придется погасить задолженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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