2020-02-13T12:17:02+03:00
Общество

Поссорился с приятелем и сжег его автомобиль: рыбак в Иркутской области отомстил другу

Подозреваемый задержан
Мария КНЯЗЕВА
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Поссорился с приятелем и сжег его автомобиль рыбак в Иркутской областиПоссорился с приятелем и сжег его автомобиль рыбак в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Поджогом автомобиля закончилась рыбалка пяти приятелей на Курминском заливе Иркутского водохранилища. Что не поделили рыбаки – улов, удочки или причины были посерьезней – неизвестно. Однако, во время распития алкогольных напитков между людьми произошел конфликт. Один из участников ссоры, всерьез обидевшись, спустил колеса у автомобиля своего приятеля.

- Схватив топор, он повредил еще и кузов машины - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – После и вовсе поджег «ВАЗ 21150» и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего жителя Шелеховского района, который подозревается в совершенных действиях. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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