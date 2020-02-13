В Иркутске разыскивают мужчину, ограбившего салон сотовой связи
Иркутские полицейские разыскивают подозреваемого в ограблении салона сотовой связи. Фотографию предполагаемого грабителя полицейские опубликовали в соцсетях, ведь пользователи Интернета уже помогали находить преступников. Может быть, и в этот раз иркутяне помогут установить личность мужчины.
- Ограбление салона сотовой связи на ул. Вампилова произошло 11 февраля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – В полицию позвонила девушка и рассказала, что в помещение ворвался неизвестный и похитил из кассы более 50 тысяч рублей.
Полицейские, выехавшие на вызов, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения в салоне и в стоящем рядом супермаркете, так как подозреваемый сразу после преступления пошел в магазин. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
- Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, ростом около 190-195 см, - сообщают полицейские. – Одет был в темно-синий пуховик, темно-синие джинсы, черную шапку, обувь черного цвета. Есть и особая примета - гематома под левым глазом.
Если вы знаете, кто это или видели его, звоните в полицию.
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