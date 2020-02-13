2020-02-13T14:11:44+03:00
Общество

Аптеки Иркутска проверят на сговор при торговле медицинскими масками

Дефицит в городе возник из-за скупки средств защиты китайскими туристами
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Аптеки Иркутска проверят на сговор при торговле медицинскими масками.Аптеки Иркутска проверят на сговор при торговле медицинскими масками.Фото: Артем КИЛЬКИН
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- Маски есть? – иркутяне продолжают штурмовать аптеки в поисках защитных средств.

Такого ажиотажа, чтобы весь запас повязок исчез с прилавков за несколько дней, пожалуй, в Иркутске не было ни при свином гриппе, ни при птичьем. А уж «обычной» эпидемией гриппа, которая как раз сейчас в городе, нас на испуг точно не возьмешь. Сломил коронавирус, бушующий в Китае. Правда, кроме самих горожан, массово скупали маски китайские туристы. Сейчас они уехали, а дефицит остался и переломить его сложно, товара нет и у поставщиков. Цены на этот товар тоже выросли. Эту ситуацию взяли на контроль специалисты регионального управления федеральной антимонопольной службы. Речь идет как об отсутствии товара в аптеках, так и о ценах на него. Об этом сегодня сообщил руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш. Он отметил – аналогичная работа идет по всей стране.

- Мы сейчас собираем сведения от аптек, от оптовых поставщиков, в том числе предполагается запросить информацию у производителей масок, - сказал Александр Кулиш. – Это необходимо для того, чтобы проанализировать, если основания утверждать, что это было сделано искусственно на волне всплеска интереса к этому товару. И тогда выяснится, было ли «антиконкурентное» соглашение. Вполне возможно, что это реакция рынка на массовую скупку средств защиты от вирусов как иркутянами, так и находившимися в городе жителями Китая. И именно это могло привести сначала к тому, что их стало не хватать в аптеках, а потом и к росту цен.

Специалисты УФАС по региону устраивают рейды по аптекам – проверяют, есть ли маски и сколько они стоят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Аптеки Иркутска проверят на сговор при торговле медицинскими масками
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