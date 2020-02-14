Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта
Проблема с парковками, видимо, теперь дойдет и до Иркутска. Все чаще на бывших стоянках ставят знак «кирпич». Водители вынуждены искать другое место, где можно было бы оставить автомобиль. С 6 марта задуматься об этом придется и тем, кто оставлял машину на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной.
- С 6 марта припарковать машину на участки от остановки «НИ ТЭЦ» до ул. Теплоцентральной и по улице Теплоцентральной до въезда на территорию предприятия, - сообщают в пресс-службе администрации города.
Такое решение было принято, что обеспечить безопасность режимного объекта. Поэтому водителям нужно быть внимательнее. Нужно заранее выстраивать маршрут и планировать место остановки. Иначе придется искать свою «ласточку» на штрафстоянке.
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