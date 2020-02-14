14 Февр. 2020 2020-02-14T17:23:51+03:00

Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте. Фото: федерация санного спорта России.

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Совсем немного не хватило 25-летнему саночнику из Братска Александру Горбацевичу, чтобы выиграть бронзу стартовавшего в Сочи чемпионата мира по санному спорту 2020. В спринте сибиряк финишировал на 4-м месте, уступив ступеньку на пьедестале итальянцу Доминику Фишналлеру.

Ну а лучший саночник мира прошлого сезона 28-летний братчанин Семен Павличенко спринт провалил, показав лишь 11-е время. Ну а золото здесь досталось еще одному лидеру сборной России Роману Репилову. Серебро взял австриец Давид Гляйршер. Еще один россиянин Максим Аравин стал 6-м.

Добавим, что чемпионат мира по санному спорту в Сочи продолжается. 15 февраля состоятся соревнования двоек, а в заключительный день, 16 февраля выступят одиночки, а также состоится смешанная эстафета.

ИСТОЧНИК KP.RU