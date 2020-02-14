2020-02-14T17:23:51+03:00
Спорт

Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте

Звездный братский саночник Семен Павличенко финишировал лишь 11-м
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте. Фото: федерация санного спорта России.Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте. Фото: федерация санного спорта России.
Изменить размер текста:

Совсем немного не хватило 25-летнему саночнику из Братска Александру Горбацевичу, чтобы выиграть бронзу стартовавшего в Сочи чемпионата мира по санному спорту 2020. В спринте сибиряк финишировал на 4-м месте, уступив ступеньку на пьедестале итальянцу Доминику Фишналлеру.

Ну а лучший саночник мира прошлого сезона 28-летний братчанин Семен Павличенко спринт провалил, показав лишь 11-е время. Ну а золото здесь досталось еще одному лидеру сборной России Роману Репилову. Серебро взял австриец Давид Гляйршер. Еще один россиянин Максим Аравин стал 6-м.

Добавим, что чемпионат мира по санному спорту в Сочи продолжается. 15 февраля состоятся соревнования двоек, а в заключительный день, 16 февраля выступят одиночки, а также состоится смешанная эстафета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП"
Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте
Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта
Кредит не получил, но деньги заплатил: сибиряк перевел мошенникам больше 80 тысяч рублей
Сибиряка осудили за ложное сообщение о минировании вокзала в Усть-Куте
Миллион на алые розы:Иркутск занял вторую строчку рейтинга подарков на 14 февраля
Буйная иркутянка, которая ударила полицейского по лицу, отделалась условным сроком
Испытания нового самолета «Байкал» пройдут на аэродромах Красноярского края
Сибирячка Екатерина Букина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе
В День Влюбленных дикобразу Чушику подарили невесту Елочку
Рейсовый автобус «Братск-Усть-Илимск» столкнулся с большегрузом
Не хватает педагогов и медиков: законопроект о целевом наборе в колледжах и техникумах разработают в Иркутской области
Иркутская область остается одним из лидеров в России по необеспеченности детей-сирот жильем
Водитель "Мерседеса", разрушивший ограждение памятника Александру III в Иркутске, получил штраф
Виновник ДТП, чтобы у него не забрали машину, выплатил 21 тысячу рублей долга
Пассажирку пьяного водителя, напавшую на сотрудника ДПС, осудили в Иркутске
Эпидемия ОРВИ: в школах Ангарска продлили карантин
219 кг томатов неизвестного происхождения уничтожили в Иркутске
Погода в Иркутске 14 февраля: ветер до 10 м/с
Вновь разгром: ХК «Ермак» дома проиграл «Номаду» из Нур-Султана
Аптеки Иркутска проверят на сговор при торговле медицинскими масками
Карантин по бешенству: в Бурятии назвали города и районы, которым угрожает опасность
6 000 пачек поддельных сигарет изъяли на КПП в Иркутской области