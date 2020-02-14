14 Февр. 2020 2020-02-14T17:50:35+03:00

Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Путеводитель по Байкалу и Иркутску сразу на трех языках – русском, английском и китайском

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Карта расскажет и покажет болельщикам, которые приедут в Приангарье со всего мира на чемпионат мира по хоккею с мячом - 2020, места, которые стоит посетить. С ее помощью можно самостоятельно спланировать маршрут, узнать, где находятся гостиницы, базы отдыха, рестораны, магазины и многое другое. С одной стороны - карта Байкала, с другой – Иркутска. Информативная и, что важно, удобная: кладезь полезной информации поместится даже в карман!

Напомним, турнир среди команд группы А (сильнейшие команды из 8 стран) пройдут в новом Ледовом дворце Иркутска с 29 марта по 5 апреля. Но карта, которую выпустит «КП», станет полезной не только для болельщиков, но и для всех, кто едет полюбоваться красотами Байкала.

ВНИМАНИЕ!

Где найти туристическую карту

Бесплатно в иркутском аэропорту, в 130-м квартале, музеях и кафе Иркутска.

Если вы хотите разместить информацию о своем предприятии на туристической карте, по вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8 (3952) 204-004.

ИСТОЧНИК KP.RU