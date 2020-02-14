2020-02-14T17:50:35+03:00
Общество

Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП"

Путеводитель по Байкалу и Иркутску сразу на трех языках – русском, английском и китайском
Поделиться:
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП".Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП".Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Карта расскажет и покажет болельщикам, которые приедут в Приангарье со всего мира на чемпионат мира по хоккею с мячом - 2020, места, которые стоит посетить. С ее помощью можно самостоятельно спланировать маршрут, узнать, где находятся гостиницы, базы отдыха, рестораны, магазины и многое другое. С одной стороны - карта Байкала, с другой – Иркутска. Информативная и, что важно, удобная: кладезь полезной информации поместится даже в карман!

Напомним, турнир среди команд группы А (сильнейшие команды из 8 стран) пройдут в новом Ледовом дворце Иркутска с 29 марта по 5 апреля. Но карта, которую выпустит «КП», станет полезной не только для болельщиков, но и для всех, кто едет полюбоваться красотами Байкала.

ВНИМАНИЕ!

Где найти туристическую карту

Бесплатно в иркутском аэропорту, в 130-м квартале, музеях и кафе Иркутска.

Если вы хотите разместить информацию о своем предприятии на туристической карте, по вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. 8 (3952) 204-004.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП"
Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте
Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта
Кредит не получил, но деньги заплатил: сибиряк перевел мошенникам больше 80 тысяч рублей
Сибиряка осудили за ложное сообщение о минировании вокзала в Усть-Куте
Миллион на алые розы:Иркутск занял вторую строчку рейтинга подарков на 14 февраля
Буйная иркутянка, которая ударила полицейского по лицу, отделалась условным сроком
Испытания нового самолета «Байкал» пройдут на аэродромах Красноярского края
Сибирячка Екатерина Букина завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе
В День Влюбленных дикобразу Чушику подарили невесту Елочку
Рейсовый автобус «Братск-Усть-Илимск» столкнулся с большегрузом
Не хватает педагогов и медиков: законопроект о целевом наборе в колледжах и техникумах разработают в Иркутской области
Иркутская область остается одним из лидеров в России по необеспеченности детей-сирот жильем
Водитель "Мерседеса", разрушивший ограждение памятника Александру III в Иркутске, получил штраф
Виновник ДТП, чтобы у него не забрали машину, выплатил 21 тысячу рублей долга
Пассажирку пьяного водителя, напавшую на сотрудника ДПС, осудили в Иркутске
Эпидемия ОРВИ: в школах Ангарска продлили карантин
219 кг томатов неизвестного происхождения уничтожили в Иркутске
Погода в Иркутске 14 февраля: ветер до 10 м/с
Вновь разгром: ХК «Ермак» дома проиграл «Номаду» из Нур-Султана
Аптеки Иркутска проверят на сговор при торговле медицинскими масками
Карантин по бешенству: в Бурятии назвали города и районы, которым угрожает опасность
6 000 пачек поддельных сигарет изъяли на КПП в Иркутской области