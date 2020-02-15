15 Февр. 2020 2020-02-15T05:43:09+03:00

Осторожнее, лед не застыл: в ГУ МЧС по Иркутской области назвали опасные места на Байкале и Ангаре. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Всем, кто собрался в поездку, необходимо учитывать ограничения при планировании маршрутов

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Итак, вот основные зоны риска, на которые просят обратить внимание в Государственной инспекции по маломерным судам региона. Если вы сейчас собираетесь в поездку, скорректируйте направление. Напрасный риск может обернуться большой бедой.

Туристам.

Мыс Кадильный. Рядом с ним - популярная тропа. Однако толщина льда у берега всего 5-7 сантиметров, это очень мало. Кроме того, есть и обширные участки торосов.

Рыбакам.

Залив Братского водохранилища в районе Монастырской горы. Это место очень опасная, лед здесь нестабилен, идут постоянные его подвижки. Для активного отдыха лучше выбрать другое место.

Иркутское водохранилище. Заливы Курминский, Большой Калей, Мельничная падь, Ершовский. Местами из-за подводных течений толщина льда не превышает 10 сантиметров. Выезжать в этом случае на лед смертельно опасно. Можно погубить не только автомобиль,но и самого себя.

К сожалению, далеко не все действуют осмотрительно, поэтому так много сообщений о гибели людей и техники.

-Водителей не останавливают запрещающие знаки и информационные аншлаги, штраф за выезд на лед и искусственные преграды, которые с завидной регулярностью разрушаются ими же, - комментирует ситуацию старший государственный инспектор Иркутского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Шлаевский, - С момента становления льда на Иркутском водохранилище было зарегистрировано 2 провала снегоходов в заливе Еловский и у поселка Большая речка. В районе судового хода на реке Ангара – сильное подводное течение, которое подмывает лед, из-за чего в некоторых местах его толщина достигает минимальных отметок – до 5 сантиметров. Несколько дней назад в этом месте провалился снегоход. Водителю удалось выбраться из полыньи, а вот дорогостоящая техника ушла на дно. В районе музея Тальцы в январе под лед провалились два человека, которые проигнорировали запрещающие знаки.

Спасатели призывают соблюдать правила.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обратите внимание на детей!

В верхнем бьефе плотины ГЭС в устье водозабора в Иркутске - открытая вода. Нельзя допускать, чтобы в этой зоне появились дети, они могут провалиться в воду.

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