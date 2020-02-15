ДТП под Иркутском: вылетев на встречку, "Тойота" врезалась в два автомобиля
ДТП произошло утром 15 февраля под Иркутском, у поселка Мельничная падь. Водитель автомобиля Тойота Марк II не справился с управлением и вылетел на встречку, где его авто столкнулось сразу с двумя машинами. О деталях аварии рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
-ДТП произошло около 7.45 часов 15 февраля на 7 километре автодороги, на подъезде к поселку Мельничная падь, - уточняют в ведомстве. -Водитель автомобиля Тойота Марк II, по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся сначала с автомобилем ВАЗ, а после этого - с автомобилем Хонда.
Водитель ВАЗа, на автомобиль которого пришелся первый удар, получил травмы. Он доставлен в больницу. Как отмечают в полиции, другие участники аварии не пострадали. Причины и обстоятельства аварии сейчас уточняются.
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